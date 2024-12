Ilrestodelcarlino.it - Per il Castelfranco un altro ko. Ma farà ricorso per errore tecnico

SP. SCANDIANO 2 V.0 SP. SCANDIANO: Antonioni, Barbieri M., Setti (30’st Canalini), Faye, Maccabruni, Valestri, Ferrari (35’st Romani), Waddi (40’st Timperio), Davitti, Barbieri L. (42’st Rinaldini), De Pietri Tonelli (28’st Turrini). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Bonora,S taiti. All. Baroni. V.: Nicolosi, Passini, Valcavi, Sanogo (20’st El Hatimi), Gueye P., Ogunleye, Romanciuc (13’st Simonetti), Ferrari (38’st Cannas), Ferri (7’st Corradi), Abdelazim, Gueye O. A disp. Gagliardi, Sighinolfi, Tondelli, Toselli. All. Benetti Arbitro: Candela di Parma Reti: 45’ Barbieri, 33’st Turrini Note: ammoniti Antonioni, Passini, Valcavi La sconfitta numero 15 della desolante stagione delpotrebbe essere cancellata. La Virtus perde 2-0 a Scandiano, ma la società biancogialla quasi sicuramenteperper l’episodio avvenuto in avvio, quando il portiere reggiano Antonioni tocca la palla con la mano fuori area per anticipare Omar Gueye e l’arbitro lo ammonisce invece di espellerlo.