Nolan e Carlos Checa celebrano i 30 anni di collaborazione con un casco edizione limitata

Il numero 30 è il tema dominante del progetto. Sono glidi sodalizio tra il marchio italiano e il pilota spagnolo, 30 sono i caschi numerati, realizzati con una verniciatura premium arricchita da elementi grafici in colore oro e 30 sono i fortunati acquirenti della Limited Edition che vivranno un’esclusiva Experience con.Il 30°versario di unacosì importante come quella trae il pilota spagnolo, non poteva che celebrarsi con la realizzazione di unspeciale, indi 30 pezzi, personalizzato con grafiche iconiche ispirate agli aneddoti più importanti di una storia sportiva fatta di corse, di passione e di momenti di vita vissuta. Protagonista di questa celebrazione è ilintegrale top di gamma, interprete di un connubio perfetto tra prestazioni e design: X-804 RS UC30thversary Limited Edition.