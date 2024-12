Morte Sargonia Dankha l’omicidio si risolve dopo 30 anni | ergastolo per Salvatore Aldobrandi ma resta il mistero del corpo scomparso

Leggi su Dayitalianews.com

Risolto un “cold case” che risale a circa 30fa:è stato condannato all’per l’uccisione dell’ex fidanzataSankha, ragazza all’epoca dei fatti 21enne e di origini irachene, ma naturalizzata svedese. Il 13 novembre del 1995 la ragazza sparì a Linkoping, in Svezia, e il suonon venne più ritrovato., pizzaiolo oggi 75enne, originario di San Sosti (Cosenza) ma residente daa Sanremo, era accusato di omicidio volontario aggravato da motivi abbietti. Oltre all’è stato condannato a pagare una provvisionale di 300.000 euro a favore della madre della ragazza, 100.000 euro per il fratello e 14.000 euro per le spese legali di parte civile.Il caso diBenché ci siano sempre stati forti sospetti su, in Svezia non è possibile emettere condanne di omicidio se non viene ritrovato il cadere, quindi l’uomo fu rilasciato nel 1996.