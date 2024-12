Sbircialanotizia.it - Mattarella: “Tornano sirene del settarismo nazionalistico. Diritto d’asilo principio costituzionale”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sui migranti: "I drammi migratori sono talvolta oggetto di gestioni strumentali da parte di alcuni Stati, per trasformarli in minaccia nei confronti dei vicini, in palese violazione di convenzioni internazionali" "Siamo di fronte al paradosso di una società globale sempre più interconnessa e interdipendente che attraversa una fase in cui si affacciano nuovamente, con ricette .