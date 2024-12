Movieplayer.it - Martin Scorsese docente inflessibile, il ricordo di Billy Crystal: "Era veramente spaventoso"

La star di Harry, ti presento Sally ha raccontato il periodo in cui ha studiato con il regista di Taxi Driver.ha ricordato gli anni in cui era uno studente concome giovane professore di cinema. Intervenuto al podcast di Willie Geist, l'attore ha ricordato cosa significa averecome. La star di Harry, ti presento Sally studiava negli anni '60 alla New York University e ha raccontato che averecome suo insegnante non è stato affatto facile a causa del carattere molto duro del regista. A scuola "Ero alla scuola di cinema eera il mio professore di produzione cinematografica" ha raccontato"All'epoca era uno studente laureato e stava girando il .