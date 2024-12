Lapresse.it - Mafia, colpo al clan di Mazara del Vallo: 18 misure cautelari

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda nei confronti di 18 persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari e un destinatario dell’obbligo di dimora nel comune di residenza), accusate a vario titolo di associazione mafiosa, porto abusivo d’armi, turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina e favoreggiamento personale. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, avrebbero permesso di far luce sulle trame illecite realizzate dalla famiglia mafiosa didel(Trapani), disvelando i rapporti verticistici esistenti tra gli affiliati. In particolare sono state ricostruite le fasi che hanno portato all’ascesa di un uomo, attivo nel settore dell’allevamento di ovini, che avrebbe agito quale braccio operativo del capo mandamento (attualmente detenuto) e sarebbe divenuto nel tempo il punto di riferimento per lo svolgimento di diverse attività criminali.