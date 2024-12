Lopinionista.it - La collezione di t-shirt My Doll di Valentina Poltronieri

Myè ladi t-sostenibili che unisce moda, artigianato e rispetto per l’ambiente. Realizzate al 100% in cotone biologico proveniente da agricoltura sostenibile, le t-Mysi distinguono per le loro grafiche esclusive: bamboline stilizzate, ognuna con un design unico e inconfondibile.La stampa delle grafiche è eseguita con tecnologia digitale Kornit Atlas, un processo ecologico che elimina l’uso di acqua e impiega colori biodegradabili e privi di sostanze nocive. Questo metodo non solo rispetta l’ambiente, ma garantisce anche una qualità di stampa eccezionale e duratura nel tempo.Ogni t-Mydiventa poi un pezzo unico grazie a un dettaglio speciale: la bambolina viene “vestita” con mini abiti realizzati utilizzando tessuti di scarto della