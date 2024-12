Unlimitednews.it - Jovanotti “Esco da un anno difficile. Per me è tutto nuovo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Quinta e ultima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento finale della stagione è per martedì 17 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Lorenzo, in un’intervista intensa e profonda in cui, tra sorrisi e momenti di forte commozione, si racconta come mai aveva fatto prima. Un grande ritratto dell’uomo e dell’artista, che ripercorre la sua vita, momenti esaltanti e quelli difficili, la popolarità e le critiche che “non mi disturbavano, anzi mi caricavano”. Nella lunga intervista Lorenzo parla anche della depressione di sua madre e Fagnani ricorda: “Lei ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere: c’è riuscito?”. “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere – racconta -.