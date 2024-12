Istat | inflazione a novembre al +13% carrello della spesa al +23%

Lapresse.it - Istat: inflazione a novembre al +1,3%, carrello della spesa al +2,3%

L’in Italia si è attestata al +1,3% su base annua (-0,1% su base mensile). Lo riferisce l’. La stima preliminare precedentemente resa nota era del +1,4%. La dinamica dell’aumento dell’La risalita del tasso d’risente in primo luogo dell’accelerazione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +3,9% a +7,4%) e dell’attenuarsiflessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -10,2% a -6,6%). Un sostegno all’deriva inoltre dall’andamento dei prezzi dei Beni alimentari, sia non lavorati (da +3,4% a +3,8%) sia lavorati (da +1,7% a +1,9%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,0% a +3,5%), dei Beni non durevoli (da +0,9% a +1,4%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi all’abitazione (da +2,3% a +2,5%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +1,0% a +1,2%).