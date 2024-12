Napolitoday.it - "Il rigore dato contro il Napoli è una vergogna per il calcio"

Leggi su Napolitoday.it

"Ililè unaper il". A pensarlo è l'ex centrocampista azzurro Massimo Mauro, in riferimento all'episodio da moviola che ha visto l'arbitro Doveri concedere il penalty in favore dell'Udinese per fallo di mano di Lobotka."Lobotka tenta di proteggersi.