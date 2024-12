Il mio viaggio a New York di Piero Armenti torna a Natale su Mediaset Infinity ecco le novità

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo della seconda stagione,sua partire dal 25 dicembre con Il Mioa NewTV Show in un formato speciale, la Christmas Edition disponibile on demand su. In anteprima il teaser il 18 dicembre. Il celebre urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mioa Newe di Travel morbido, ancora una volta realizzerà il sogno di una coppia di visitare per la prima volta New. E questa volta lo farà in un’atmosfera veramente speciale, quella natalizia. In questa edizione una coppia di fidanzati vivrà il sogno di conoscere la città che non dorme mai con, in una cornice particolarmente suggestiva, quando la Grande Mela “accende” i suoi alberi die le luminarie, e si prepara per la festa più popolare e amata.