Ho sentito che potesse farle piacere diventare a tutti gli effetti mia moglie

Per Veronica Peparini e Andreas Muller il 2025 avrà il profumo dei fiori d’arancio. Il ballerino ha chiesto alla coreografa e ballerina con cui fa coppia dal 2018 di sposarlo. La proposta è avvenuta durante il programma La talpa al quale hanno partecipato come concorrenti. E, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due hanno raccontato tutta l’emozione di quel momento. Come vestirsi a un matrimonio? 5 look perfetti a 50 anni (e non solo) X Leggi anche › Selena Gomez lancia la manicure perfetta in caso di proposta di matrimonio › Ilaria D’Amico e Gigi Buffon raccontano 10 anni d’amore: dal primo incontro alle proposte di matrimonio (più di una) Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amoreGaleotto fu il talent Amici.