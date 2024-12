Oasport.it - Guido Pini fa il grande salto e disputerà il Mondiale Moto3 nel 2025 con Intact GP

Leggi su Oasport.it

brucia le tappe e si appresta a vivere la sua prima stagione nel Motoa soli 17 anni, prendendo parte aldelcon la KTM del teamGP. Il giovanissimo pilota toscano, reduce da un brillante secondo posto nell’ultimo JuniorGP nonostante un grave infortunio che gli ha fatto saltare quasi metà campionato, prenderà il posto del giapponese Tatsuki Suzuki.In precedenza la squadra tedesca aveva già annunciato l’ingaggio dello spagnolo David Muñoz come nuovo pilota di riferimento per sostituire l’olandese Collin Veijer, approdato in Moto2 dopo gli ottimi risultati di quest’anno nella classe leggera.ha dimostrato un talento interessante nelle categorie propedeutiche, ma l’impatto con ilnon sarà semplice almeno inizialmente.“Sono molto felice che il mio sogno di passare alsi stia avverando.