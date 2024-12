Liberoquotidiano.it - Giù pasta e carne: cosa cresce, un dato in controtendenza nei supermercati italiani

Come cambia la spesa degli. Il report sui primi nove mesi dell'anno, pubblicato in settimana dall'Ismea restituisce una fotografia parzialmente inattesa delle nostre abitudini d'acquisto. «Dopo l'incremento nel 2023, che resta il più alto degli ultimi anni (+8,1%)», si legge nell'analisi dei dati, «la spesa nel corso dei primi nove mesi del 2024 rallenta bruscamente (+0,5%) la crescita che aveva caratterizzato gli ultimi due anni». Questa inversione di tendenza si sta riflettendo anche sui cartellini, visto che «a fronte di prezzi medi che in alcuni casi segnano i primi ripiegamenti, tornano ad aumentare i volumi nel carrello di alcuni prodotti». Ma la frenata non è uniforme in tutti i canali di vendita. «Il supermercato resta il canale predominante con il 41% di share e con una performance positiva in termini di fatturato del 2,3% sui primi nove mesi del 2023, stabile il valore della spesa effettuata presso gli ipermercati.