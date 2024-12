Anteprima24.it - FOTO/ San Leucio del Sannio, bambini felici con «Il Magico Villaggio di Babbo Natale» e l’accensione del maestoso albero natalizio

Tempo di lettura: 2 minutiCon «Ildi» edelil centro urbano sanleuciano si è trasformato in una splendida location incantata. Il mitico Santa Claus è stato il graditissimo «ospite d’onore» di un evento molto coinvolgente e festoso ricco di attrazioni ludiche, con gonfiabili tematici e molte altre sorprese. Simultaneamente, si sono accese le molteplici e caleidoscopiche luci del grande. Tantissimisi sono dunque letteralmente “tuffati” in questo gioioso evento, estasiati dalla magica atmosfera creatasi, cogliendo inoltre al volo la ghiottissima occasione per consegnare ale letterine dei doni, accompagnati dai propri genitori e parenti. “Grandi e piccini” si sono deliziati anche con la degustazione di un oceano di zucchero filato, popcorn e leccornie di ogni tipo, lasciandosi poi coinvolgere dalle numerose performance di animazione.