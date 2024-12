Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini: “Angelo Madonia? Da lui mi aspettavo un riavvicinamento, quella più offesa sarei dovuta essere io. Ora sono molto felice per la finale”

Sarebbesu quel palco con. Poi, escluso quest’ultimo, avrebbe dovuto ballare con Samuel Peron, prima che però si infortunasse e fosse costretto a dare forfait. La ruota della sfortuna di, però, si è interrotta con Pasquale La Rocca. Nuovo compagno di ballo, nuova coreografia, nuove dinamiche. Ma sembra tutto in meglio. Perché l’ex nuotatrice ha strappato il pass per lacon una performance da applausi. Tanto che le è valsa persino il secondo posto della classifica generale di Ballando con le stelle.Ospite a Domenica In insieme al nuovo compagno di avventure,, però, ha ricordato le difficoltà che hanno preceduto la splendida esibizione in semi. Quando l‘incertezza era sovrana e, in una competizione intensa come Ballando con le stelle, non è proprio il massimo cambiare tre maestri in una settimana.