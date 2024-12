Ilnapolista.it - Federginnastica, il presidente: «La Maccarani è la tecnica più vincente, c’è la fila fuori dall’Italia per averla»

Leggi su Ilnapolista.it

IldellaGherardo Tecchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del caso che coinvolge l’ex allenatrice.Tecchi: «Laresta lapiù, c’è laper»Non ha intenzione di ricandidarsi alla presidenza, ammetterà che lasciando in questo momento dà adito a nuove polemiche.«Sarebbe bastato accorgersi che non sono andato alle Olimpiadi di Parigi per motivi personali. Ripeto, la decisione era presa da tempo. Ho 75 anni, non mi attacco alla poltrona, non riesco a capire come sopra una certa età si continuino a occupare certi spazi».Come ha reagito alle intercettazioni sul processo sportivo?«Erano frasi estrapolate dal contesto e sono uscite solo le intercettazioni utili a portare avanti una tesi mediatica.