Draghi lancia l'allarme: "Salari troppo bassi, non si può sopravvivere solo di export"

Al simposio annuale del Centre for Economic Policy Research di Parigi, Mariohato un messaggio forte e chiaro: l’Europa deve cambiare rotta. L’ex presidente della Bce ha criticato duramente le politiche economiche che negli ultimi anni, in nome della competitività, hanno penalizzatoe investimenti, concentrandosi quasi esclusivamente sulle esportazioni. “Non si vive di“, ha dichiarato, sottolineando che un tale modello non è più sostenibile, specialmente ora che la Cina cresce meno e che gli Stati Uniti di Donald Trump hanno minacciato sanzioni contro chi presenta surplus commerciali elevati.Una critica velata alla GermaniaSebbene non nominata direttamente, la Germania è stata il bersaglio principale delle critiche di. Berlino, infatti, ha spinto la propria economia verso un’eccessiva dipendenza dalle esportazioni, imponendo al contempo una rigida austerità di bilancio.