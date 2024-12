Gamberorosso.it - Dove mangiare a Salerno tra luminarie, cibo di strada e insegne storiche

Leggi su Gamberorosso.it

XIX edizione per Luci d’Artista, la manifestazione che rende il centro disuper suggestivo e gettonatissimo nel periodo natalizio. A partire dal 29 novembre, in molti quartieri della città lehanno il proprio ruolo, dai tunnel stellati della Villa Comunale alla stella natalizia di piazza della Libertà, nei pressi della Stazione Marittima. Vere e proprie sculture di luci, che si possono ammirare camminando tra le vie del bel capoluogo marinaro, magari tra un caffè o un tè pomeridiano, l’acquisto dei regali per i propri cari e un aperitivo a coronare la giornata.Ecco una selezione dei migliori indirizzi per non rimanere a bocca asciutta durante le passeggiate natalizie, posto che, se avete voglia di una buona pizza a conclusione della serata, nei pressi del lungomare salernitano si trovano molte ottimeselezionate dalla guida Pizzerie d'Italia: da Daniele Gourmet a Carminuccio a Mariconda, da Resilienza a Spunzillo.