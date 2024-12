Napolipiu.com - Di Marzio svela: “Manna lavora su due colpi per gennaio”

Di: “su dueper”">L’esperto di mercato di Sky Sporti piani del Napoli: un difensore e un centrocampista nel mirino. Spinazzola potrebbe salutare.Importanti novità di mercato per il Napoli. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Didurante la trasmissione serale di Sky Sport, il direttore sportivo Giovannista giàndo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.L’esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione: “Il Napoli ha la chiara volontà di intervenire in difesa. Conte non si fida delle alternative a Buongiorno e Rrahmani, serve un rinforzo di spessore. Inoltre, dopo un anno e mezzo, Matic potrebbe tornare in Italia. Il tecnico stravede per lui, anche se la Fiorentina potrebbe tentare il colpo”.