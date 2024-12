Giornalettismo.com - Dal 3 gennaio, lo Stato avrà accesso ai nostri dati quando usiamo un NCC

Domanda: quanto può essere considerato concorrenziale un servizio che garantisce il totale riserbo deipersonali di un utente rispetto a un altro servizio che, invece, dal 3sarà obbligato a raccogliere informazioni anche molto sensibili per chi ne usufruisce? La risposta è semplice: in un momento storico in cui c’è molta più attenzione per ipersonali e in cui la cultura della privacy ha iniziato a penetrare maggiormente, il servizio che traccia l’utente non può considerarsi concorrenziale. È questa la tesi degli NCC che, in questi giorni, si sono visti confermare – attraverso un decreto attuativo e una circolare ministeriale – una legge del 2018 che prevedeva la compilazione e la firma di un foglio di servizio per NCC, con al suo interno idel veicolo, ma anche quelli dell’utente del servizio.