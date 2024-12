Puntomagazine.it - Corso Garibaldi: sorpresi in auto con 20 kg di fuochi d’artificio. Denunciati due soggetti dalla Polizia di Stato

dueper il trasporto abusivo di 20 kg dipirotecnici: multe anche per la conducenteNella scorsa mattinata, ladiha denunciato una 46enne napoletana ed un 32enne di Bari, entrambi con precedenti di, per detenzione e trasporto abusivi di materie esplodenti.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno controllato un’con a bordo un uomo ed una donna.I poliziotti hanno notato, sin da subito, che i due si mostravano insofferenti al controllo e, difatti, hanno rinvenuto all’interno del bagagliaio del veicolo e sul sedile posteriore 40 batterie dipirotecnici il cui contenuto esplosivo netto (nec) è risultato essere pari a circa 20 kg.