Cianobatteri e crisi climatica: potrebbero assorbire enormi quantità di CO2 dall'atmosfera

Uragani, tempeste, alluvioni: gli eventi estremi sono all’ordine del giorno. Come se non bastasse sei confini planetari su nove sono stati superati (compresa) e anche il settimo, vale a dire l’acidificazione degli oceani, sta per essere oltrepassato. Inoltre, gli impegni presi per contenere l’emergenza ambientale non sembrano essere sufficienti e, continuando di questo .