I genitori tendono a condividere le loro esperienze con i figli ogni volta che ne hanno l’opportunità, e renon fa eccezione a questa regola. Secondo l’esperta di monarchia e autrice Ingrid Seward, il sovrano ebbe un’importante conversazione con il suo primogenito, il principe, prima del suo matrimonio con Kate Middleton, per avvertirlo di non commettere glimatrimoniali che lui aveva fatto in passato. “Suo padre gli: ‘, la tua famiglia è la cosa più importante. Non ripetere gli sbagli che ho fatto io. Ho adempiuto ai miei doveri, ma ho trascurato la mia unione e guarda cosa ne è derivato'”, ha rivelato la Seward al New York Post.Leggi anche: Una torre bianca a pochi passi dal Colosseo: i romani insorgono contro il ripetitoreIl primo matrimonio di recon la compianta principessa Diana, madre die Harry, è stato noto per le sue difficoltà.