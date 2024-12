Unlimitednews.it - Canottaggio, Tizzano “A Los Angeles puntiamo a due medaglie d’oro”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto anni importanti e alle Olimpiadi di Losin maniera decisa ad una medagliasia a livello maschile che in quello femminile”. Lo ha detto il presidente della Feder, Davide, nel corso di un’intervista all’Italpress a margine dei Collari2024. “Lo dichiariamo subito senza nasconderci, così lo sanno sia gli atleti che gli allenatori (ride, ndr) – ha proseguito il numero uno della Federeletto lo scorso 24 di novembre – Magari non ci riusciremo, peròa quello. E credo anche in una riorganizzazione territoriale, abbiamo bisogno di molti più campi di gara che in questi otto anni si sono un pò persi. Daremo ad ogni regione un campo di”. Un nuovo corso che è partito da poco e che si prefigge obiettivi ambiziosi: “Saremo vicini agli atleti, ma soprattutto alle società più piccole – ha aggiunto– Dovremo ricordarci il percorso che abbiamo fatto in passato, torneremo ad investire sui talenti e sugli allenatori giovani e soprattutto riporteremo un pò di entusiasmo in un mondo classificato come lo sport duro per antonomasia, ma di fatto vogliamo riportare il vero valore che è quello dello stare insieme in un ambiente bello e socializzante”.