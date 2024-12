Metropolitanmagazine.it - Beauty e Intelligenza Artificiale funzionano: ce lo dimostra Foundation Finder di LookFantastic a un anno dal lancio

Continua la ricerca e l’addestramento dell’in fatto di: il notissimo motore di ricerca e di rivenditaha infatti, ormai unfa, inserito l’nella sua offerta. Aveva infatti lanciato, uno strumento in grado di aiutare il consumatore a riconoscere e di conseguenza acquistare il fondotinta della shade perfetta. Infatti, non è raro sentire tantissime persone che, non fidandosi delle foto promozionali o non essendo sicure della shade di un prodotto, sono frenate dall’acquisto online.undopo: cosa sappiamo sue IAInfatti, proprio in merito a questo si è espressa Lucy Gorman, la CEO di THG, l’azienda a cui fa capo. “Comprendiamo le sfide che i consumatori di bellezza devono affrontare quando acquistano nuovi prodotti come il fondotinta online e, come tale, volevamo dare vita ad un’esperienza immersiva.