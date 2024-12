Tvplay.it - Altro affare tra Juve e Fiorentina, scambio super a gennaio: i dettagli

Lae lantus potrebbero imbastire un nuovonel mercato di. Giuntoli e Pradè sono al lavoro per trovare una soluzioneEntrambe hanno bisogno di rinforzi, in reparti diversi e hanno tra le proprie fila quello che serve all’altra. Il mercato di riparazione può offrire delle soluzioni alternative, magari con degli scambi non molto onerosi.tra: i(TvPlay – ansa) Lantus deve correre ai ripari per rialzare la testa e risollevare una stagione che sta prendendo una brutta china. I bianconeri hanno pareggiato anche contro il Venezia, arrivando alla decima X in 21 partite di questa stagione. Numeri di certo non incoraggianti ma che potevano essere anche più pesanti se il rigore allo scadere di Vlahovic non avesse salvato Motta dalla prima sconfitta.