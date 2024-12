Ilrestodelcarlino.it - Affitti, il dramma di una famiglia: arriva lo sfratto con cinque figli, due disabili

Pesaro, 16 dicembre 2024 – Le feste di Natale sono il periodo dell’anno in cui è più dolce stare in casa: gli addobbi, la preparazione dei pasti, l’apertura dei regali, la condivisione con gli affetti più cari, tutto contribuisce a creare quel clima di festa che ogni anno ci conquista. Ma c’è chi queste feste rischia di viverle con l’angoscia di non averla più un casa dove vivere, semplicemente perché la loro è stata messa in vendita e non si trova nessuno che glieneun’altra. Pare impossibile, ma da oltre un anno una giovane coppia - lei 36 e lui 40 anni - concerca inutilmente una sistemazione. Con un’aggravante che appesantisce la situazione, perché due dei bambini sono. La giovane mamma, che ci ha chiesto aiuto pregandoci di mantenere l’anonimato, ci racconta cosa sta vivendo la suaa dieci giorni dal Natale, con loche diventerà esecutivo a fine mese.