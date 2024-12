Zonawrestling.net - AEW: Curiosità riguardo i nuovi piani di Toni Storm

Leggi su Zonawrestling.net

ha fatto il suo ritorno a Dynamite l’11 Dicembre mostrando di nuovo la sua vecchia gimmick. Ha anche lottato a Collision sconfiggendo Shazza McKenzie, il tutto comportandosi come se fosse per la prima volta in AEW.Si porterà avanti questo angle.Parlando al Wrestling Observer Radio Dave Meltzer ha confermato che l’angle dovesembra avere un’amnesia verrà portato avanti.La ragazza si è presentata di nuovo a Tony Schiavone e Thunder Rosa come se fosse la prima volta che li vedesse. Anche il suo promo dopo il match di Collision ha destato perplessità, con la neozelandese che si diceva incredula di dividere lo spogliatoio con wrestlers del calibro di Willow Nightingale e Mercedes Moné.Flashbacks della sua “Timeless” persona sono emersi durante il match, ma l’idea è di farla riavvicinare gradualmente al suo personaggio più iconico.