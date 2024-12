Sport.quotidiano.net - Adriano, addio al calcio dell’Imperatore fra lacrime e un pienone di stelle in campo

Roma, 16 dicembre 2024 – Una festa di popolo e grandi. Non poteva essere che unfrae grandiosità quello dil’Imperatore, ex bomber di Parma e Inter, un’ultima samba per il campione. Un’occasione irripetibile, una sfida fra i grandi ex del Flamengo (tra gli altri Zico, Romario, Zé Roberto e Denilson a Cordoba a Gamarra) e gli amici dell’Italia : Aldair a Zé Elias e Materazzi, con pure un Ronaldo il Fenomeno, assente giustificato per un problema al polpaccio. Una vera festa delcon l’Imperatore a fare da ‘jolly’ terminata con una vittoria per 4-3 per il Flamengo conche, dopo aver segnato il gol del pareggio per gli Amici dall'Italia, ripassa con i brasiliani e firma il rigore decisivo. Insomma, una vera storia a lieto fine, dopo che nei mesi scorsi avevano tanto fatto parlare di sè i video postati dal campione brasiliano sui social, costantemente scalzo e impegnato a tirar calci al pallone nelle favelas.