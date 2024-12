Uccise la moglie soffocandola a Terracina Ricoverato in una RSA l’omicida 93enne è stato trovato morto

Leggi su Dayitalianews.com

Non ci sono quasi dubbi sul fatto che Ostello De Castris, ilaccusato di aver ucciso la, Luisa Trombetta, 82 anni, lo scorso 26 novembre a, si sia suicidato. L’uomo, che si trovava in regime di arresto presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Tivoli, ha deciso di togliersi la vita nella giornata di oggi.Il femminicidio diIl tragico episodio aveva scosso la comunità di: Luisa Trombetta era stata trovata senza vita nella loro abitazione, e già il giorno successivo, 27 novembre, i Carabinieri avevano arreDe Castris con l’accusa di omicidio aggravato. I dettagli della vicenda avevano evidenziato un contesto di grande tensione domestica, sfociata in un gesto estremo.La fine in RSADopo l’arresto, l’uomo eratrasferito presso una struttura sanitaria a Tivoli, dove si trovava sotto sorveglianza per via della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute.