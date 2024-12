Napolipiu.com - “Ti voglio al Napoli” Conte chiama Dorgu. Mazzocchi e Spinazzola via

Il club azzurro fa sul serio per l'esterno del Lecce. Sul piatto 30 milioni più bonus, mentre due esterni potrebbero lasciare. Il Napoli intensifica i contatti per Patrick Dorgu. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro avrebbe presentato un'offerta importante per l'esterno del Lecce, individuato come rinforzo ideale per alternarsi con Mathias Olivera sulla fascia sinistra. La trattativa sta entrando nel vivo, come confermato dal recente vertice con il direttore sportivo Pantaleo Corvino. "Il vertice ha confermato che per Dorgu gli azzurri sono a un buon punto", riporta Il Mattino, "la call di metà settimana si è conclusa con il reciproco impegno di riaffrontare più avanti questo discorso.