The Blood of Dawnwalker sarà presentato in streaming a gennaio

Unisciti al Branco e ottieni le prime informazioni sul prossimo gioco sandbox Action-RPG dark fantasy. Theofè il primo capitolo della nuova saga RPG di Rebel Wolves, ha una forte attenzione alla storia e alla narrazione ed è sviluppato con Unreal Engine 5 per PC, PlayStation e Xbox.Sintonizzati il 13, sotto la Luna Piena del Lupo, per il Reveal Event del gioco chetrasmesso dagli studios di Rebel Wolves sul canale Twitch.tv/Game alle 22:00 CET.Radunatevi e scoprite come l’Europa medievale del XIV secolo affronta le leggende attraverso gli occhi del. Ascolta di Vale Sangora – della sua turbolenta storia, dei suoi paesaggi e degli abitanti segreti. Assisti alla premiere del trailer in CGI che serve da apertura del gioco, scopri i pilastri e i concetti principali, tra cui origini, mondo, tradizioni e lore, storia, narrativa e arte, e dai un’occhiata al suo gameplay.