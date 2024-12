Sport.quotidiano.net - Serie B, diciassettesima giornata: Alla Juve Stabia il derby campano. Il Palermo ancora ko

Bologna, 15 dicembre 2024 – Seconda vittoria di fila per la, che si aggiudica ilcontro la Salernitana grazie al 2-1 rifilato ai granata all’Arechi. Adorante e Candellone regalano tre punti importanti a Pagliuca che gli permettono di salire al quarto posto in classifica al pari di Cremonese e Cesena, superando il Bari che nell’anticipo è stato sconfitto dal Pisa.male il, che centra il secondo k.o. di fila, ma questa volta tra le mura amiche. I rosanero passano in svantaggio all’inizio del match e, nonostante il pareggio al 32’ di Nikolaou, vengono nuovamente superati da Pompetti sul finale. Con questo risultato, Dionisi e i suoi scendono fino al nono posto in classifica, superati proprio dal Catanzaro, che, invece, centra il secondo successo consecutivo.