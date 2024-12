Ilrestodelcarlino.it - "Segnale di difficoltà della maggioranza"

Sullo strappo di Elisa Bonavita, che si è dimessa da assessora "per non convergenza di vedute" dopo neanche sei mesi dall’incarico, arrivano le considerazioni dell’opposizione ‘La nostra città’ che in un comunicato sottolinea come la nomina di Bonavita fosse "stata fortemente voluta dalla sindaca e caldeggiata dal Pd locale" e, quindi, queste dimissioni siano "undidell’attuale". Al momentocomposizionegiunta, il vicesindaco, Enrico Monti, sempre in quota Pd, era già stato ‘precettato’ per il posto al momento del patto pre elettorale interno al partito per evitare le primarie; Elisa Bonavita, invece, venne nominata personalmente dalla sindaca, Milena Garavini. "Non ci risulta che nella lunga storia democratica di Forlimpopoli – attaccano i componenti dell’opposizione – un assessore si dimettesse dopo appena 6 mesi".