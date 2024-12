Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa Daniela Ruggi e il giallo di Montefiorino, viaggio nel paese dello Sceriffo: ecco l’identikit

Polinago (Modena), 15 dicembre 2024 – La conteaè coperta da un manto bianco, i camini fumano, per strada rare persone infreddolite entrano ed escono dai negozi per la spesa del mattino. Un capriolo si muove a balzi nel giardino di una villetta e cerca una via d’uscita. Polinago, 1854 abitanti, 810 metri sul livello del mare, un borgo dell’Appennino fuori dalle rotte turistiche, eppure ordinato e pulito, da settimane è più famoso di Manhattan. Tutti da queste parti si chiedono: loè colpevole? L’uomo che non porta la stella sul petto ma per tutti è lo, si chiama Domenico Lanza, 67 anni, sempre vestito con camperos ai piedi, cinghia con fibbia texana sui pantaloni e cappello da cowboy, accusato di detenzione abusiva di armi per qualche vecchio arnese che teneva in casa e sequestro di persona.