Lanazione.it - Provincia e Fondazione. Lotta contro l’usura

TERNIUmbria per la prevenzione delpresenteranno alla stampa lunedì alle 12 a Palazzo Bazzani il protocollo d’intesa per prevenire i fenomeni legati ale le iniziative dell’amministrazionele a sostegno dellastessa. Interverranno la presidente della, Laura Pernazza e il presidente della, Fausto Cardella. Verranno anche resi noti, fa sapere la, i dati del “Progetto Casa” relativo agli aiuti alle famiglie in difficoltà per spese straordinarie, impreviste o anche correnti che per le più diverse ragioni diventano non sostenibili. Secondo lo studio della Cgia di Mestre diffuso nello scorso novembre e che mette a confronto gli anni 2023 e 2024 per il numero delle imprese in “sofferenza“ e come tali maggiormente esposte al rischio usura, ladi Terni è quella che fa registrare, dopo Sondrio, la maggior diminuzione delle aziende in pericolo.