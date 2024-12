Quotidiano.net - Prenotare l’ombrellone online? La spiaggia diventa digitale

E’ un servizio in crescita quello che le spiagge italiane, nel 2024, hanno offerto agli avventori: la digitalizzazione delle prenotazioni, con un volume d’affari da 50 milioni di euro, e un +35% rispetto all’anno precedente. L’uso del canalespiagge.it per riservare gli ombrelloni e noleggiare vari servizi è previsto in crescita anche nei prossimi anni. Raggiunto il 2% della spesa complessiva Le stime per il 2026 rilevano che entro l’anno oltre il 50% degli stabilimenti balneari utilizzerà soluzioni digitali di prenotazione sfruttando funzionalità avanzate anche integrate con l’intelligenza artificiale, per consentire esperienze personalizzate. Intanto 2500 sono gli stabilimenti che, su un totale di 7200 censiti in Italia, hanno già adottato soluzioni digitali per la gestione dellamentre 1800 sono le strutture che hanno avuto almeno una prenotazionenella stagione 2024: +35% degli stabilimenti hanno utilizzato un software gestionale per la, contro il 6% di 4 anni fa.