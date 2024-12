.com - Pallamano A Gold / Apoteosi Chiaravalle: vittoria per 36-30 nel derby contro la Macagi Cingoli

La squadra di Guidotti, dopo aver chiuso il primo tempo 17-14, vince il testa a testa finale scappando a +6. Serata da dimenticare per i ragazzi di Palazzi, che perdono per squalifica D’Benedetto e D’Agostino.si a +3 sui cingolani in classifica, 14 dicembre 2024 – La Publiessevince meritatamente ilunain serata no. La squadra di Palazzi, infatti, ha perso 36-30 il match della 15^ giornata di Serie Adi, vedendo allontanarsi in classifica esini a +3 e restando impantanata in zona play-out.ha giocato meglio al cospetto dei cingolani troppo timidi al tiro e inefficaci nel gioco nelle ali. Con questa sconfitta, tra l’altro, laperde anche la differenza reti negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti con la Publiesse, visto che all’andata aveva vinto con un vantaggio di 4 reti e oggi ha chiuso in svantaggio di 6.