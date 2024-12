Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO COMO-ROMA 2-0: Dovbyk guida l’esercito del flop. Nico Paz ‘maestro’

I voti e i giudizi del match del Sinigaglia valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Artem(LaPresse) – calciomercato.itReina 6,5Van der Brempt 6Goldaniga 7Kempf 6,5Barba 6,5Engelhardt 6. Dal 64? Sergi Roberto 6,5Da Cunha 6. Dal 79? Kone 6Strefezza 6. Dal 79? Gabrielloni 7TOP Paz 7,5: primo tempo sottotono, nella ripresa sale letteralmente in cattedra in maniera impetuosa. Non perde praticamente un pallone, comincia a inventare, dribblare, disegnare. Poi il giusto e meritato premio del gol dopo aver messo lo zampino nel vantaggio di Gabrielloni.Fadera 7Belotti 6. Dal 64? Cutrone 6,5Allenatore: Fabregas 7TOP Svilar 7: nel secondo tempo è chiamato agli straordinari, probabilmente non se lo aspettava. Ma era in buona compagnia.