Thesocialpost.it - Manovra, tutte le novità: Naspi estesa a chi si dimette, fondo da 50 milioni per il bonus elettrodomestici

importanti nella Finanziaria. Dal 1° gennaio 2025, chi sivolontariamente dal proprio lavoro potrà accedere alla, l’assegno di disoccupazione. È quanto previsto da un emendamento presentato dai relatori.Leggi anche: Quote latte, dal Governo arriva la proposta di sconti sulle multePer ottenere la, bisognerà avere almeno 13 settimane di contribuzione. Questa misura amplia le tutele per i lavoratori, includendo chi lascia volontariamente il proprio impiego e non solo chi viene licenziato.Scuole privateUn altro emendamento inserito nellaprevede un aumento delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche delle scuole paritarie, che passeranno a 1.000 euro. Una misura che punta ad alleggerire i costi delle famiglie che scelgono di iscrivere i figli in queste scuole.