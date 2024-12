Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche, non ci sarà Noel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.009.43arrivava a questa gara da leadercoppa di specialità. Il francese al momento aveva fatto percorso netto incon le vittorie ottenute a Levi e a Gurgl.9.40 Questa giornata è iniziata subito con una grande sorpresa: Clementnonal via delloodierno. La caduta nel gigante di ieri ha lasciato strascichi importanti al francese, che ha troppo dolore alla caviglia per tornare in gara quest’oggi.9.38 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dellodi Val.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellodi Val, appuntamento valevole per la coppa del mondo di sci/2025.