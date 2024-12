Quifinanza.it - L’ESMA prende le distanze dalle criptovalute: troppo speculative e rischiose

, l’autorità europeo di vigilanza sui mercati finanziari, una sosta di “super-Consob” europea,di nuovo le, lanciando un nuovo avvertimento ai consumatori su un asset che ritiene fortemente speculativo. L’avvertimenti arriva ad un soffio dalla definitiva applicazione della regolamentazione MICA (Markets in Crypto-Assets)che tenta d regolamentare questo mercato emergente.Ai consumatori consiglia di ” non farsi travolgere”ha pubblicato oggi una nuova “avvertenza” sui rischi per i risparmiatori, connessi con l’acquisto di cripto-attività ,alla luce anche della recente euforia che ha portato a nuovi record i prezzi dei crypto-assets.In particolare, l’Autorità europea richiama l’attenzione sul fatto che nonostante l’andamento rialzista registrato nelle ultime settimane le cripto-attività restano una forma di allocazione del risparmio molto rischiosa e consiglia di “non farsi travolgere da questa esagerazione” e di “riflettere attentamente prima dire qualsiasi decisione finanziaria e considerare le proprie esigenze e obiettivi finanziari”.