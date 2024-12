Ilgiorno.it - Lentate sul Seveso, schianto tra due auto: dieci persone soccorse, una è grave. Coinvolto anche un bambino di 9 anni

sul(Monza e Brianza) – Incidente stradale alle 14.35 con duecoinvolte asul, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, lungo via per Mariano. Coinvolte due. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamentei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Al momento non è stata resa nota la dinamica dello. L’impatto è avvenuto tra una Tesla e una utilitaria Opel, in quest’ultima due occupanti sono rimasti bloccati nell’vettura e i vigili del fuoco li hanno estratti tagliando le portiere della vettura. Sono in condizioni gravi ma sono rimasti coscienti. Illeso il conducente della Tesla. A sirene spiegate sono accorse le squadre dei vigili del fuoco da Lazzate e Seregno (volontari ed effettivi), oltre che personale paramedico inviato al 118 su due ambulanze della Croce Rossa e l’medica da Cantù.