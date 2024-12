Ilrestodelcarlino.it - Le liste di maggioranza:: "Il Pd spieghi la sua posizione"

"Al Pd lasciamo le polemiche e strumentalizzazioni: noi preferiamo concentrarci sulle soluzioni". Leciviche di‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ rispondono ai consiglieri di minoranza Giuseppe Berselli, Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi. "Sul tema dell’espansione dell’azienda Modula lache amministra Casalgrande è in difficoltà", hanno detto gli esponenti d’op. I gruppi ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ hanno appreso "delle dichiarazioni del Pd in merito all’ampliamento di Modula: dal comunicato parrebbe che l’obiettivo principale del Pd non sia entrare nel merito della questione, ma alimentare polemiche sulla nostraarrivando persino a ripescare persone che, ormai da tempo, non ne fanno più parte. Un tentativo goffo di strumentalizzazione che conferma un’abitudine: parlare di noi invece di affrontare i problemi reali.