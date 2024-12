Sport.quotidiano.net - L’Alcione non perdona. Giana sconfitta a domicilio

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca Di Falco GORGONZOLA (Milano) Nell’inedito derby milanese di serie C, traErminio e Alcione, sono gli ospiti a spuntarla con un netto 2-0. Avvio bruciante per gli orange, guidati dall’allenatore Giovanni Cusatis, con il vantaggio siglato appena dopo il fischio d’inizio da parte del direttore di gara. La rete arriva al 2’ grazie a Palombi che rompe il ghiaccio con un preciso diagonale dopo il traversone effettuato da Dimarco. Colpiti a freddo, i biancoazzurri di Andrea Chiappella faticano a riprendersi e a trovare trame di gioco efficaci. Alla mezzora rischiano di capitolare per una seconda volta quando il colpo di testa di Bagatti termina fuori dopo il cross del solito di Dimarco. Si va così al riposo conche riesce a mantenere il vantaggio, grazie anche ad una migliore organizzazione tattica sul campo.