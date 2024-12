Terzotemponapoli.com - La Fiorentina cade a Bologna e si allontana dalla vetta

La, priva di Edoardo Bove che però è almeno tornato in gruppo, perde in casa deldi Italiano. Rimangono appaiati all’Inter che però ha due partite in meno. I nerazzurri, tra l’altro, dovranno recuperare proprio lo scontro con i toscani, interrotto per il grave infortunio occorso a Bove. Ilsale a tre lunghezze sopra il Milan ed a treJuventus. Italiano torna a respirare aria di Europa in campionato, mentre sta per dire addio alla Champions.La Viola perde contro il, il Parmacontro il VeronaUn gol di Jens Odgaard regala tre punti preziosi alche batte 1-0 la. Al Tardini invece il Verona vince 3-2. Vana per i padroni di casa la doppietta di Sohm. Ecco i finali delle gare delle 15:1-0 (Jens Odgaard)Parma-Hellas Verona 2-3 (Coppola, Sohm, Mosquera, Sarr, Sohm).