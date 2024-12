Impossibile restare sereni con tante mine innescate. La pace? Ci vorrebbe un miracolo

Leggi su Ildenaro.it

Il venditore di almanacchi è una figura già nota agli inizi dell’800 dello scorso millennio. Giacomo Leopardi gli dedicò un dialogo immaginario, molto arguto e gradevole.L’oggetto dell’offerta doveva essere del genere dei vari tipi attuali, come quelli di Barbanera o di Frate Indovino e altri simili. Per chi non li conoscesse, è doveroso almeno accennare che sono, ancora oggi, una versione evoluta delle risposte che dava la Sibilla di Cuma a chi si fosse presentato al suo cospetto. La visita era motivata dal chiedere previsioni per il futuro del visitatore e anche del contesto in cui operava. Otteneva costui risposte con valenza multipla, spingendosi quella Sibilla a dare sentenze che potevano esprimere tutto e il contrario di tutto, a seconda di come veniva disposta la punteggiatura. Senza alcuna intenzione di svilire il lavoro di quanti, con competenza e precisione di gran lunga superiore a quella di chi compilava gli almanacchi (o no?), sarà bene informare che l’oggetto che hanno in comune, i probabili accadimenti per il prossimo anno, non differiscono molto tra loro, per quel che possa valere l’attendibilità delle stesse.