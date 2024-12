Ilrestodelcarlino.it - I ladri portano via galline e tacchini

"Hanno portato via tutto, gallina, tacchina e cappone che avevamo allevato per Natale, una macchina del caffè e pure gli spiccioli. In compenso hanno lasciato uno scaldacollo militare che spero i carabinieri intervenuti analizzeranno". A parlare è Fiorella Greganti che con il marito Aldo ha degli animali da cortile in una casa di campagna disabitata in via Vallati, la zona del canile di Moie. "E’ la seconda volta in due - tre anni – aggiunge affranta – ed è capitato ad altri, sempre prima di Natale. Sono proprio affamati o disperati, dispiace più che altro per il valore affettivo. Stamattina (ieri, ndr) – spiega la signora – mio marito Aldo è andato a portare da mangiare agli animali e ha trovato il portone di accesso alla casa rotto, forzato probabilmente con qualche arnese e tutti gli animali, una ventina, spariti a parte i piccioni che sono volati in alto, unalla nana e una papera e una faraona che erano in uno stanzino che non sono riusciti ad aprire.