Ilgiorno.it - "Grazie alla nostra CascinApp il territorio fa rete nel nome dei prodotti tipici locali"

Tradizione ed innovazione si uniscono con successo in ““, “applicazione mobile“ nata nel 2021 che promuove l’agroalimentare del Lodigiano. Fondata durante il primo lockdown da due amici informatici, Edoardo Vignati e Alessandro Maestroni, in questi tre anni di attività la piattaforma ha riscosso un successo inaspettato, riuscendo raccogliere e mettere in90 cascine del, a cui si sono aggiunte 86 attività commerciali della zona che utilizzano i. "Inizialmente la app era solo per Android, poi un giorno l’abbiamo segnalata sui social ed ha avuto un boom di interesse, così l’abbiamo fatta anche per iPhone e internet – spiega Vignati –. L’app non è uno shop, non permette di acquistare tramite essa idelle cascine o dalle attività che segnaliamo, anche se è una funzione che potremmo inserire in futuro; l’app è nata come modo per far conoscere quello che si ha intorno e ora però copre altre funzioni: fa datra i consumatori, ma anche da tramite tra i consumatori e terzi, per esempio abbiamo organizzato banchetti di produttori al “Vesparaduno“ e al “Palio di Lodi“, ci chiamano ad un evento e noi, che abbiamo il filo diretto con i produttori, aiutiamo a coordinare la parte dei banchetti in cui poi i produttori vendono direttamente la loro merce, si crea così anche unatra di loro, che si conoscono attraverso l’app e questi eventi.